Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный назвал предложение сократить сроки аборта по желанию женщины «экзотическим» и раскритиковал его. Своей позицией он поделился в беседе с «Лентой.ру»

Парламентарий отметил, что профильный комитет не обращался с подобными рекомендациями к Минздраву, о чем ранее писало агентство РИА Новости.

«Это не мнение комитета Госдумы, это лишь предложения участников круглого стола», — уточнил депутат.

По словам Куринного, во время круглого стола, который прошел в Госдуме при комитете, озвучивали еще более «неадекватные предложения по поводу того, что должен отец давать свое разрешение на аборт, и вообще запретить аборты».

«Много было всяких вариантов. Я не принимал участия в круглом столе, но так полагаю, что опять кто-то таким образом решил заботиться о демографии, ее повышать такими методами запретительными или полузапретительными», — заявил парламентарий.

Днем 28 июня РИА Новости со ссылкой на документ сообщило, что комитет Госдумы по охране здоровья якобы порекомендовал Минздраву проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель.

Агентство добавило, что депутаты предложили ведомству подготовить изменения в законодательство и признать беременность, наступившую в результате изнасилования, социальным показанием для аборта.

Рекомендации также предполагают, что: