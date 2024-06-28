Комитет Госдумы по охране здоровья порекомендовал Минздраву России проработать вопрос сокращения срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до девяти недель. Об этом 28 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

Вместе с тем в Госдуме предложили Минздраву подготовить изменения в законодательство и признать беременность, наступившую в результате изнасилования, социальным показанием для аборта.

Согласно рекомендациям, правительству рекомендовали повысить доступность медицинской и социальной помощи для беременных вне зависимости от места проживания, а Росздравнадзору — усилить контроль за препаратами для медикаментозного прерывания беременности, чтобы не допустить их самостоятельного использования вне больниц.

В рекомендациях указано, что охрана материнства и детства — одна из приоритетных задач государственной социальной политики России, в связи с чем власти должны проводить меры, направленные в том числе на повышение рождаемости.

27 июня зампредседателя Госдумы Петр Толстой заявил на сессии Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ), что в ближайшее время в нижнюю палату парламента внесут законопроект о признании права на жизнь ребенка до его рождения.

Речь в законопроекте идет не о криминализации абортов, а о регулировании положений, связанных с лечением плода в утробе матери, заявил «Парламентской газете» соавтор документа, депутат Николай Николаев.

Как пишет «Парламентская газета», поправки призваны помочь в ситуациях, когда неродившемуся ребенку нужно сделать операцию.

«Врачи делают операции человеку, пока он еще в утробе, но формально, с точки зрения законодательства, его не существует», — пояснил Николаев.

«Сейчас получается, что, делая операцию неродившемуся малышу, врач оперирует часть организма матери. В перечне высокотехнологичных операций нет кардиологической помощи плоду, что вызывает сложности в официальном оформлении и финансировании хирургической корректировки пороков сердца у ребенка до рождения», — отметила «Парламентская газета».

Инициативы по ограничению абортов в клиниках

Осенью 2023 года частные клиники в нескольких российских регионах объявили об отказе от проведение абортов в частных клиниках. Впоследствии власти некоторых субъектов ужесточили правила проведения абортов.

В декабре 2023 года депутаты Заксобрания Нижегородской области внесли в Госдуму проект о запрете абортов в частных клиниках по всей стране. В пояснительной записке авторы инициативы отметили, что такая мера, по их мнению, поможет повысить рождаемость. О необходимости утвердить такую меру на федеральном уровне в числе прочих говорил патриарх Кирилл.

Комитет Госдумы по охране здоровья выступил против запрета на проведение абортов в частных клиниках. В то же время в Думе выразили мнение, что в России должно быть развито «доабортное консультирование», которое заключается в формировании «положительных репродуктивных установок» у женщин и информировании россиянок о мерах господдержки.

Комментируя инициативы по ограничению абортов в клиниках, президент Владимир Путин призвал соблюдать права и свободы женщин и помнить о негативном опыте подобных запретов. Председатель Совфеда Валентина Матвиенко говорила, что Россия «точно не пойдет» по пути запретов, поскольку это может повлечь негативные последствия, в числе которых нелегальный рынок услуг и рост женской смертности.