Комитет Госдумы по охране здоровья выступил против предложения о запрете на проведение абортов в частных клиниках. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо комитета, направленное спикеру Думы Вячеславу Володину. Подлинность документа подтвердили два источника издания.

Проанализировав позиции Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций, в думском комитете по здоровью пришли к выводу о необходимости сохранить право выбора врача и медицинской организации для искусственного прерывания беременности.

Авторы письма настаивают на том, что работа по совершенствованию акушерско-гинекологической службы и кабинетов медико-социальной поддержки беременных должна быть продолжена.

Также представители комитета считают нужным дальнейшее развитие доабортного консультирования. По данным составителей обращения, в 2022 году этот механизм позволил сохранить примерно 47,6 тыс. беременностей. Доля женщин, прошедших прошедших доабортное консультирование и отказавшихся от аборта, составила почти четверть (23%).

Что рекомендует комитет Госдумы по здоровью:

формировать «положительные репродуктивные установки» у женщин,

информировать россиянок о мерах господдержки,

усилить меры контроля за работой частных клиник.

В то же время представители комитета подчеркнули, что разделяют позицию, согласно которой рассмотрение инициатив по ограничениям и запрету абортов в клиниках требует «тщательной проработки и взвешенной оценки во избежание рисков криминальных вмешательств, создающих угрозу жизни и здоровью женщин».

С призывом принять федеральный закон о запрете склонения женщин к аборту в ноябре выступил патриарх Кирилл. Он выразил уверенность в том, что инициатива поспособствует решению демографического кризиса в России.

О том, что в Госдуме прорабатывают вопрос о законодательном запрете частным клиникам проводить аборты, сообщала Русская служба Би-би-си со ссылкой на источники. РИА Новости со ссылкой на источник писало, что законопроект об исключении абортов из услуг частных клиник планируют внести в нижнюю палату парламента весной 2024 года. По данным собеседника агентства, в рамках инициативы планируется сократить «срок, при котором возможно прерывание беременности».

В середине декабря проект о запрете абортов в частных клиниках по всей стране внесли в Госдуму депутаты Заксобрания Нижегородской области. В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что такая мера, по их мнению, поможет повысить рождаемость.

В ноябре крымский Минздрав сообщил, что частные клиники региона добровольно отказались от проведения абортов. Впоследствии аналогичные ограничения ввели негосударственные медучреждения в нескольких регионах, в том числе в Курской области, Татарстане и Мордовии.

Комментируя инициативы по ограничению абортов в клиниках, председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что никакие запреты, «не могут и не смогут решить эту проблему». Она подчеркнула, что государство «точно не пойдет по этому пути», в том числе из-за того, что «у России уже есть опыт, который закончился печальными последствиями: это нелегальный рынок услуг, пещерное качество, рост женской смертности».

Президент Владимир Путин во время прямой линии призвал соблюдать права и свободы женщин и помнить о негативном опыте подобных запретов.