Председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина раскритиковала разрешение Советом улемов (ученых-богословов) Духовного управления мусульман (ДУМ) России религиозного многоженства. По ее словам, эта инициатива противоречит «человеческой природе».

Останина отметила, что Россия — светское государство, а «нормативы внутри религиозной конфессии никакого отношения к светской жизни не имеют».

«Равно как светское государство не вмешивается в религиозные устои, так и конфессии религиозные не вправе диктовать светскому государству, по каким законам жить. Независимо от того, к какой религиозной конфессии принадлежит гражданин, проживающий на территории нашей страны, он обязан соблюдать законы», — подчеркнула Останина в разговоре с «Лентой.ру».

Парламентарий напомнила, что в России нормативы семьи регулируют Семейный кодекс и Конституция, в которой брак определяется как союз мужчины и женщины. По ее словам, такой семейный союз — главная традиционная ценность России.

«Мы что, от своих устоев традиционных отказываемся? Тогда надо, чтобы муфтий Москвы [Ильдар Аляутдинов] обратился к президенту, чтобы президент отменил собственный указ о сохранении традиционных ценностей», — считает Останина.

Она добавила, что Уголовный кодекс России наказывает за многоженство. «Вторая, третья, шестая жена появляется после того, как оформляется официальный развод с предыдущей супругой», — пояснила парламентарий.

«Предательство женщин»

Останина указала, что среди причин многоженства Аляутдинов назвал неспособность супруги к деторождению по состоянию ее здоровья.

«Это предательство женщины. Потому что у нас есть современные технологии репродуктивные, можно обратиться в центр репродукции. Ну а если мужчина не может иметь детей, что тогда жене делать?» — считает депутат.

Также Останина отметила, что в сообщении муфтия указано, что мужчина может иметь несколько жен, если он способен их содержать, но ничего не говорится о финансовом обеспечении детей. По мнению депутата, заботится о детях придется государству.