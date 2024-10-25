Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области ждут или плен, или уничтожение. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.

«Я как военный говорю, к этому всегда должно идти — группировка окружается, в котел попадает, и там два выхода: или сдача в плен, или уничтожение», — пояснил Заварзин.

Он подчеркнул, что российская сторона «провела серьезную работу — обесточила подачу сил и средств». «Если они [ВСУ] не сдадутся, то будут уничтожены», — добавил парламентарий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что подразделения ВСУ в Курской области потеряли стабильное управление своими войсками. В настоящее время предпринимаются попытки деблокировать их, заявил российский глава. Он также добавил, что «люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении, потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, стабильное управление войсками потеряно».

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа. По данным Минобороны на 25 октября, российские подразделения продолжают «действия по разгрому группировки противника» в Курской области. За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих, еще четыре украинских бойца сдались в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении украинская армия потеряла 26,5 тыс. военнослужащих, уточнили в ведомстве.