Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области окружены и заблокированы, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналистке ВГТРК Ольге Скабеевой. Отрывок беседы опубликован в телеграм-канале «Вести».

Как отметил глава государства, ВСУ уже потеряли стабильное управление своими войсками в Курской области.

«В настоящее время предпринимаются попытки их деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении, потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, стабильное управление войсками потеряно», — рассказал президент.

Накануне, 24 октября, в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС Путин заявил о том, что российские войска окружили и заблокировали две тысячи солдат ВСУ в Курской области. Российские подразделения приступили к ликвидации войск противника, добавил президент.

Также утром 24 октября стало известно, что российские экипажи вертолетов Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.

Украинские войска вторглись в Курскую область 6 августа. В начале сентября в регионе продолжилось наступление российских войск, в ходе которого освобождались населенные пункты, ранее занятые украинскими войсками.

По данным Минобороны на 24 октября, российские подразделения продолжают «действия по разгрому группировки противника» в Курской области. За сутки потери ВСУ составили до 280 военнослужащих, еще восемь человек сдались в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял 26,2 тыс. военнослужащих, уточнили в ведомстве.