Экипажи вертолетов Ка-52М в составе смешанной тактической группы сорвали ротацию подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, сообщили ТАСС в Минобороны России.

«В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации выполнили пуски ракет по координатам авиационного наводчика и уничтожили бронетехнику и личный состав ВСУ», — отметили в ведомстве.

По данным Минобороны, после удара экипажи выполнили противоракетное маневрирование на предельно малой высоте с отстрелом тепловых ловушек, предотвращающих попадание ракет ПЗРК противника.

«Передовой авиационный наводчик подтвердил уничтожение цели», — добавили в ведомстве.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. В начале сентября в регионе продолжается наступление российских войск, в ходе которого освобождаются населенные пункты, ранее занятые украинскими войсками. По данным Минобороны на 23 октября, с начала вторжения ВСУ потеряли на курском направлении 25,9 тыс. военнослужащих.

В конце сентября официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что «часть мирных жителей была вывезена за пределы России, их судьба на данный момент неизвестна».

В октябре уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что получила более тысячи сообщений о пропавших в Курской области гражданах. Сходные данные приводили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».