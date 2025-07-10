Россияне должны добиваться защиты своих трудовых прав, в том числе в условиях, когда на улице настоящая жара. Об этом RTVI заявил глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов, комментируя рекомендации Роспотребнадзора для работодателей сокращать рабочий день на 4 часа, если температура в офисе достигает/превышает 30,5 градуса.

«Задача работодателя — создать все необходимые условия, чтобы все было нормально, чтобы все соответствовало требованиям, в том числе требованиям Роспотребнадзора», — подчеркнул депутат.

Нилов добавил, что если сотрудник зафиксировал нарушения со стороны работодателя, то не нужно бояться защищать свои права, а в случае необходимости следует не стесняться обращаться в трудовую инспекцию, Роспотребнадзор, прокуратуру, органы прокуратуры или суд.

«Надо не стесняться, а надо в обязательном порядке свои права, не только трудовые, защищать и приучать к этому тех, кто пытается каким-либо образом права нарушать. Чтобы все понимали, что в случае нарушения твоих прав будут правовые последствия. А когда все это превращается в ситуацию, позволяющую формировать устойчивое понимание, что за нарушение прав человека ничего не будет, это потом приводит к вседозволенности, к регулярным нарушениям. И явной демонстрацией этого процесса со стороны работодателя является чрезмерно частое использование с разной целью ненормированного рабочего дня», — сказал Нилов.

Ранее Роспотребнадзор рекомендовал работодателям сократить рабочий день из-за жары на час, если в помещении температура 28,5 градусов, до двух часов, если около 29 градусов тепла, и на четыре часа, если 30,5 и выше. Кроме того, в ведомстве призвали делать перерывы, когда на работе жарко и нечем дышать.

Свободное от задач время Роспотребнадзор рекомендует проводить в охлаждаемых помещениях, находиться в них сотрудники должны не менее 10-12 минут.

«Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градусов по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5 градусов. Следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или вечернее время», — объясняют в ведомстве.

Аномальная жара с дневной температурой выше 30 градусов продержится в Москве как минимум до 13 июля включительно, сообщила ранее RTVI главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. При этом, по ее словам, минимальная ночная температура составит плюс 18-20 градусов, что будет крайне неприятным для горожан, не имеющих дома кондиционеров.