Депутат Госдумы Максим Иванов, представляющий Свердловскую область, рассказал о контрактнике из Нижнего Тагила, который «полгода воюет на СВО за “полтора кило пельменей в день”». Боец пожаловался, что ему платят лишь около 10% от положенных выплат.

«С его слов, “зарплату он получает по 17 800, хотя в объявлении было написано от 195 000”. То есть, чуть менее 600 рублей в сутки. Стоимость полутора кг пельменей или обеда в фастфуде», — написал Иванов в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что получил письмо от военного Дмитрия Б. в декабре 2024 года. Мужчина заключил контракт с Минобороны в июне и тогда же уехал в зону военной операции на Украине.

После его жалобы Иванов направил запрос в военную прокуратуру Московского военного округа. Проверка подтвердила недоплату бойцу. Надзорное ведомство внесло представление командиру военчасти и взяло на контроль выплату задолженности.

Как предположил Иванов, подобные случаи недоплаты участникам военной операции объясняются проблемой «заштатников». В июне депутат писал, что к нему идет «поток обращений» от контрактников, которые «на передке сидят, на штурмы ходят, а з/п [получают] меньше среднего». Он тогда отметил, что некоторые надбавки и премии, составляющие существенную часть денежного довольствия, могут получать только те, кто занимают штатные должности.

«Вместе с тем жизнь, как обычно, оказывается сложнее. Для восполнения выбывших (раненые, пропавшие без вести) в в/ч прибывают новые контрактники. Но зачастую их не вводят в штат. Потому что все штатные единицы заняты: раненых и пропавших не увольняют. В итоге вновь прибывшие воюют наравне со всеми, но денежного довольствия получают меньше», — пояснил депутат.

Иванов указал, что проблема не в том, что командиры «деньги жмут», а в том, что начисление выплат идет централизованно через программу «Алушта», которая не дает технической возможности командирам начислять надбавки и премии «заштатникам».

«Очевидно, проблема системная, решить ее можно только на уровне руководства военного ведомства. Проинформировал министра обороны. Решение последует и порядком затянувшаяся проблема внештатников на СВО будет решена», — обещал депутат в июне 2024 года.

Рассказывая о полугодовой недоплате Дмитрию Б., Иванов констатировал, что кадровая проблема «решается, но, к сожалению, не вполне динамично».

«И в итоге мы продолжаем сталкиваться со случаями, когда рискующий жизнью участник СВО оказываются, так сказать, на “голодном пайке”. Это неправильно», — написал депутат. Он пообещал проследить, чтобы все долги военнослужащему были выплачены «до копейки».

Ежемесячное денежное довольствие в сумме не менее 195 тыс. рублей положено всем участникам военной операции. К этому прибавляются доплаты за звание, занимаемую воинскую должность, выслугу лет. Также есть стимулирующие надбавки и премии, например, за боевые достижения и особые условия военной службы. Заключившим контракт с Минобороны полагается федеральная единовременная выплата — с августа 2024 года ее размер составляет до 400 тыс. рублей. К этому добавляются региональные выплаты. По данным на январь 2025 года, больше всего добровольцам предлагают в Самарской области — 3,6 млн рублей.

В середине декабря глава Минобороны Андрей Белоусов сообщил на коллегии ведомства, что существует «очень много нареканий по поводу полноты и своевременности» выплат денежного вознаграждения «за активное ведение боевых действий». Он потребовал устранить эти недостатки в кратчайшие сроки.

В январе президент Владимир Путин объяснил задержки в выплатах участникам военной операции «бюрократическими сбоями».