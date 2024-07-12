Госдума разрабатывает льготы для тех, кто еще с 2014 года воевал в Донбассе против Вооруженных сил Украины. Об этом рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

В беседе с «Лентой.ру» Бессараб отметила постоянное расширение социальных гарантий и льгот для военнослужащих, «защищающих интересы России на полях специальной военной операции», и для членов их семей.

«Мы сейчас вводим ряд социальных гарантий и льгот <…> для тех, кто на Донбассе, в Луганске с 2014 года вел такую работу по приближению сегодняшней победы», — сказала депутат.

По ее словам, также вносится «ряд изменений для новых регионов, в том числе в пенсионное законодательство, региональное законодательство».

Бессараб напомнила, что для воюющих в зоне военной операции на Украине действуют социальные гарантии и льготы как на федеральном уровне, так и на региональном. Некоторые меры распространяются и на членов семей военных (к примеру, касающиеся ежемесячных выплат, льгот при поступлении в учебные заведения, помощи в трудоустройстве).

С 1 мая на «Госуслугах» заработал раздел, где демобилизованные и действующие участники боевых действий на Украине могут найти все полагающиеся им льготы и выплаты. Как отмечал ТАСС, раздел запустили Минцифры и государственный фонд «Защитники Отечества», главой которого является Анна Цивилева.

«Мы сделали полный реестр всех мер поддержки, которые существуют в стране. <…> Теперь каждый человек, зайдя в свой личный кабинет [на «Госуслугах»], понимает, какие меры поддержки ему положены», — отмечала Цивилева, которая в июне стала замминистра обороны России.

По ее словам, речь идет о «полном реестре» всех существующих мер поддержки (их более 1 тыс.), они распределены в кейсы — федеральный уровень, региональный и муниципальный.