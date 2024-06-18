Российские спецслужбы постоянно контактируют с коллегами из зарубежных «дружественных» стран, в том числе и из Турции, по вопросам внутренней безопасности. Об этом заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Андрей Красов, который добавил, что такое взаимодействие помогло предотвратить еще один теракт в России.

По словам Красова, Турция «хоть и является страной, входящей в блок НАТО», но все равно выполняет задачу по борьбе с международным терроризмом вместе с Россией.

«Совместными усилиями спецслужб нам удалось остановить „Исламское государство“ (ИГ)*, сегодня остались только небольшие горстки террористов», — добавил политик.

По его словам, спецслужбы двух стран «постоянно находятся в контакте и плодотворно работают»: последним примером их успешного взаимодействия Красов назвал предотвращение «очередного теракта, готовящегося после стрельбы в «Крокусе».

Ранее о том, что Турция помогла предотвратить в Москве второй теракт после «Крокуса» писало издание Hürriyet. По данным газеты, нападение готовили боевики афганского филиала ИГ* «Вилаят Хорасан»*.

Hurriyet отмечает, что спецслужбы Турции «длительное время отслеживали деятельность местной ячейки организации, которая причастна к нападению на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле 28 января. Сотрудники турецких спецслужб вышли на несколько лиц и допросили их, установив контакт с российской стороной.

Также газета напомнила, что двое нападавших на «Крокус» незадолго до теракта были в Турции, о чем также была проинформирована Москва.

* организация признана в России террористической и запрещена