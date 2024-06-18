Турецкие спецслужбы предупредили российских коллег и помогли предотвратить в Москве второй теракт после атаки на «Крокус Сити Холл», пишет газета Hürriyet.

«После первого нападения на концертный зал террористическая группировка запланировала второй теракт. Они собирались напасть на переполненный торговый центр. Турецкая разведка предотвратила этот второй крупный теракт, связавшись с Москвой», — сообщил обозреватель издания Ханде Фырат.

По данным газеты, нападение готовили боевики афганского филиала ИГ* «Вилаят Хорасан»*. Hurriyet пишет, что спецслужбы Турции длительное время отслеживали деятельность местной ячейки «Вилаят Хорасан»*, которая причастна к нападению на католическую церковь Святой Марии в Стамбуле в конце января. Сотрудники спецслужб вышли на несколько лиц, допросили их, после чего был установили контакт с российской стороной.

Нападение на церковь Святой Марии в Стамбуле произошло утром 28 января. Двое неизвестных в масках открыли огонь по прихожанам во время молитвы. В результате погиб один человек. Ответственность за нападение взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство»*. По делу о стрельбе задержаны 60 человек, из них 26 высланы из Турции. Следствие выяснило, что непосредственные исполнители прибыли к церкви на машине с польскими номерами. СМИ писали, что выстрелы совершил 37-летний выходец из Таджикистана, который является гражданином России.

Также газета напомнила, что двое напавший на «Крокус» незадолго до теракта были в Турции, о чем также была проинформирована Москва.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед выступлением рок-группы «Пикник» вооруженные люди устроили стрельбу и подожгли концертный зал. Погибли 145 человек, пострадали более 550. По делу о теракте арестованы 12 человек.

Как передавал «Sputnik-Таджикистан» со ссылкой на источник, один из арестованных — Шамсидин Фаридуни — был связан с таджикскими экстремистскими организациями из Турции. Кроме того, подготовку к нападению задержанный проходил в Стамбуле, сообщало издание.

2 апреля в Стамбуле задержали гражданина Таджикистана и гражданку Киргизии по подозрению в подготовке к теракту. Hürriyet писала, что 37-летний гражданин Таджикистана Фазильджон А. являлся членом группировки ИГ* и использовал кодовое имя «Абу Исмаил», он должен был стать главным исполнителем нападения. 41-летняя гражданка Киргизии Зульфия С. помогала ему как сообщница.

* организация признана в России террористической и запрещена