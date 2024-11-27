Нехватка сотрудников на предприятиях в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК) скоро составит около 400 тыс. сотрудников. Об этом заявил глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов, передает корреспондент RTVI.

По его словам, дефицит специалистов связан со снижением рождаемости в стране, а также увеличением среднего возраста россиян. Кроме того, продолжил парламентарий, на рынке также наблюдается «избыток гуманитариев и дефицит инженерных специальностей, возникший в последние десятилетия».

«Этот факт особенно чувствителен для предприятий ВПК. По некоторым оценкам, дефицит специалистов здесь уже в ближайшее время составит около 400 тыс. человек. Думаю, не надо говорить о том, насколько важна сегодня эта сфера для нашей страны? К сожалению, школьники идут туда, где проще поступать и где не требуются глубокие знания точных наук, а образовательная система слишком медленно меняет этот перекос», — сказал он.

В июне первый вице-премьер Денис Мантуров заявлял, что нехватка кадров на предприятиях оборонно-промышленного комплекса составляет примерно 160 тыс. человек. Он добавил, что в эту сферу требуются специалисты высокого класса для одновременного выполнения задач по наращиванию объемов производства и технологическому суверенитету.

Позднее вице-премьер, глава «Роскосмоса» Юрий Борисов заявлял, что дефицит кадров на российских предприятиях ОПК в ближайшее время будет составлять около 400 тыс. человек, и 120 тыс. из них — это кадры с высшим образованием.

В начале апреля 2024 года доля российских компаний, испытывающих дефицит кадров, достигла 70%, следует из отчета Центробанка. По данным регулятора, в сравнении с серединой 2023 года усилилась нехватка как квалифицированных специалистов, так и низкоквалифицированных работников.

То, что российская экономика в ближайшие годы столкнется с дефицитом кадров, признал и президент России Владимир Путин. В апреле глава государства заявил, что страна будет испытывать высокую потребность в рабочей силе «с учетом демографических вызовов». «Это абсолютно точно. Это мы должны понимать, мы с этим будем жить в ближайшие годы», — подчеркнул Путин.