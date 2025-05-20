В совместном меморандуме между Россией и Украиной, вероятно, будут отражены некие предварительные позиции, которых обе страны должны будут достичь при подготовке текста мирного договора. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился депутат Госдумы Алексей Чепа.

Он отметил, что говорить о сроках, в которые может быть составлен меморандум, сложно. Вместе с тем он добавил, что надежды на скорое урегулирование добавляет давление со стороны США, заинтересованных в завершении конфликта.

«Мы видим, что Украина пытается всячески затягивать решение любых вопросов. Но я надеюсь, что составление меморандума пройдет быстро, потому что параллельно идет давление со стороны США, которые говорят о необходимости оперативного решения. Так что есть шанс, что все это займет достаточно небольшое время», — сказал парламентарий.

Вечером 19 мая президент России Владимир Путин после телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом сообщил, что Москва готова работать с Киевом над меморандумом о будущем мирном договоре, в который могут войти вопросы прекращения боевых действий.

«Россия предложит и готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора с определением ряда позиций. Таких как, например, принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения и так далее, включая возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей», — сказал Путин.

Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил журналистам, что проект меморандума о возможном мирном соглашении России и Украины будет формулироваться обеими сторонами, и будет вырабатываться единый текст.

Он добавил, что возобновление контактов между Москвой и Киевом важно для работы над документом. Песков отметил, что сроков подготовки меморандума нет и быть не может, поскольку, как считают в Кремле, сторонам предстоит сложная работа.