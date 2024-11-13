Депутат Госдумы Юрий Швыткин считает приоритетной версией убийства капитана 1-го ранга Черноморского флота в Севастополе террористический акт со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение он выразил в разговоре с «Лентой.ру».

«Произошла трагедия, причины и обстоятельства устанавливаются. Но нужно признать, что подобные террористические акты, подрывы авто, в большинстве своем на сегодняшний день совершают именно ВСУ», — сказал парламентарий.

При этом он отметил, что будут рассматриваться и другие версии произошедшего.

«Все будет устанавливаться, но использование самодельного взрывного устройства указывает на украинский след, потому что такое происходит уже не в первый раз в отношении военнослужащих ВС РФ. Конечно, следствие всегда отрабатывает различные версии, но здесь очень много факторов говорят в пользу версии с участием ВСУ», — заявил он.

Утром около магазина «Фреш» в Севастополе произошел взрыв автомобиля. Телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев ЧП писал, что под днищем автомобиля при взрыве образовалась дыра, и это якобы можно расценивать как след установленного там и сработавшего СВУ. По данным канала, погибший водитель — это капитан первого ранга Черноморского флота.

Позднее губернатор Севастополя Михаил Развожаев подтвердил в своем телеграм-канале, что погибший является военнослужащим. По его словам, автомобиль мужчины взорвался и загорелся на парковке. Прибывшие на место ЧП спасатели оперативно эвакуировали пострадавшего и передали медикам скорой помощи, но спасти его не удалось.

«Причины взрыва предстоит установить следственным органам, но очевидно, что нельзя исключать возможность диверсии», — заявил глава Севастополя, призвав жителей города сообщать обо всех подозрительных людях и предметах в чат-бот «Оборона Севастополя».

По данным Mash, пострадавший при взрыве — мужчина в возрасте 40-45 лет — на момент извлечения из автомобиля находился в критическом состоянии, у него произошла частичная травматическая ампутация ног. Пострадавший скончался.