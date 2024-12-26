Запугивание россиян — главная цель серии сорванных покушений на высокопоставленных российских военных. Таким мнением в беседе с «Лентой.ру» поделился первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

«Задача стоит запугать население, посеять рознь в нашем обществе. Но они своими этими террористическими актами ничего не добьются», — считает парламентарий.

По словам Красова, с началом военной операции на Украине российское общество «как никогда сплотилось вокруг нашего национального лидера [Владимира Путина], и мы все делаем все возможное, чтобы победить в этом противостоянии не с Украиной, а с коллективным Западом».

Утром 26 декабря Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о предотвращении серии покушений на высокопоставленных сотрудников Министерства обороны России, участвующих в проведении специальной военной операции на Украине, и их близких родственников.

Покушения были организованы украинскими спецслужбами, за их подготовку задержаны четыре гражданина России, которым в случае признания виновными грозит наказание в виде лишения свободы на срок вплоть до пожизненного. Следственная служба УФСБ России по Москве и Московской области возбудила уголовные дела о незаконном обороте взрывчатых веществ и изготовлении взрывных устройств, подготовке терактов и государственной измене.

Днем ранее, 25 декабря, ФСБ сообщила о предотвращении покушения на руководителя оборонно-промышленного предприятия, выпускающего продукцию для нужд Минобороны. По подозрению в подготовке теракта были задержаны семь россиян — жителей Пермского края, Московской и Свердловской областей, в том числе трое несовершеннолетних.

В ФСБ уточнили, что подозреваемые предположительно были завербованы неустановленными лицами в период с ноября по декабрь 2024 года через мессенджеры и согласились выполнять указания за вознаграждение в размере 1 млн рублей. Действия исполнителей координировали сотрудники украинских спецслужб, давая указания в «зарубежных интернет-мессенджерах».