Отношение России к постановлениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) «фиолетовое», заявил RTVI зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов. Так он прокомментировал решение ЕСПЧ присудить шоумену Максиму Галкину*, музыканту Андрею Макаревичу* и другим россиянам компенсации в размере €10 тыс. за то, что их признали иноагентами.

«Отношение к ЕСПЧ и его постановлениям — фиолетовое. Мы игнорируем юридические помойки, которые направлены на обслуживание чужих геополитических интересов», — сказал Обухов.

Депутат также прокомментировал заявления некоторых иноагентов, выразивших надежду на то, что в будущем в России отменят закон об иностранных агентах и выплатят присужденные компенсации.

«Мы все вправе рассчитывать на „прекрасную Россию будущего“, только у каждого свое представление об этой „прекрасной России“. Кто-то, возможно, считает, что будет получать бесконечно, как поляки с нас репарации требуют. Кто-то тоже думает, что ему пожизненные репарации будет выплачивать Россия», — порассуждал Обухов.

У иноагентов есть возможность обжаловать в судах решения о наделении этим статусом, напомнил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Олег Леонов. Депутат выразил уверенность в том, что отмены закона об иностранных агентах не будет.

«Наверное, в 1917 году люди тоже ожидали, что вот сейчас все отменится и вернется царь-батюшка. В 2012 году тоже на что надеялись. Но не бывает разворота назад нигде, ни в одном историческом процессе. Все назад отмотать нельзя, поэтому не будет никакой отмены. Это, естественно, понятно даже школьникам, но почему-то непонятно ЕСПЧ и иноагентом», — сказал Леонов RTVI.

Постановление о присуждении компенсаций из-за статуса иностранного агента было опубликовано на сайте ЕСПЧ 6 марта. В нем говорится, что суд удовлетворил жалобы 32-х заявителей, в их числе телеведущие Максим Галкин*, Михаил Шац* и Татьяна Лазарева*, музыкант Андрей Макаревич*, историк Тамара Эйдельман*, политолог Валерий Соловей*, политик Леонид Гозман*, публицист Евгений Понасенков*, журналистки Евгения Альбац* и Юлия Латынина*, блогер Майкл Наки* и другие. Каждому из них присудили по €10 тыс. компенсации, а также по €250 судебных издержек.

ЕСПЧ посчитал, что Россия нарушила две статьи европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод: о праве на свободное выражение мнения и о праве на уважение частной и семейной жизни.

Россия отказывается исполнять решения ЕСПЧ, вступившие в законную силу после 15 марта 2022 года, когда страна была исключена из Совета Европы. В свою очередь суд обосновал право рассматривать жалобы иноагентов тем, что всех заявителей внесли в реестр иностранных агентов до 16 сентября 2022 года, когда Москва вышла из ЕСПЧ и перестала быть участницей Европейской конвенции по правам человека.

*внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов