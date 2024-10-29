Родители должны иметь право использовать материнский капитал в любое время, не дожидаясь трехлетия ребенка, чтобы они могли улучшить условия жизни. Такое мнение высказала «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб.

По нынешним правилам, подать заявление на использование маткапитала можно, когда ребенку исполнится три года. Если идет речь о покупке жилья или строительстве дома с использованием кредита, то родители могут использовать эти деньги раньше.

Бессараб пояснила, что ограничение введено для того, «чтобы ребенка не передали в другую семью, не отказались и так далее».

«Но вместе с тем, на мой взгляд, сегодня лучше довериться одной-двум недобросовестным матерям, пусть это даже будет какой-то процент матерей, чем обидеть других. <…> Дать возможность семьям как можно быстрее льготу, а значит получить быстрее жилье, на мой взгляд, более ценно», — заявила депутат.

Ранее Бессараб сообщила, что с 2026 года материнский капитал на второго ребенка превысит 1 млн рублей. Сейчас он составляет 894 тыс. рублей, а на 2025 год будет увеличен на 61 тыс. рублей.

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в свою очередь заявил, что маткапитал на первого ребенка в 2025 году вырастет на 46 тыс. рублей и составит 677 тыс. рублей.