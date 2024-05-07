Тому, кого разозлили слова лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука о революции, следует обратиться к трудам немецкого философа и экономиста Карла Маркса. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразила первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко, комментируя сообщения о том, что Генпрокуратуру попросили проверить музыканта на экстремизм.

Парламентарий считает, что с таким же успехом «можно подать в суд еще на некоторых философов, у которых есть завиральные идеи».

«Невозможно заводить уголовное дело каждый раз после того, как артист скажет что-то, что не понравится другим», — добавила Драпеко.

Днем 6 мая телеграм-канал Mash сообщил, что Юрия Шевчука могут проверить по статье о «публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности» (ст. 280 УК РФ) из-за произнесенной артистом речи о «двух исторических концепциях», которая возмутила председателя «Совета отцов России» Андрея Згонникова.

«Первая концепция — это то, что вначале все было хорошо, а потом все хорошее заканчивается полной херней. А вторая концепция, что вся вот эта лажа заканчивается какой-то там революцией — чем-то хорошим», — говорил Шевчук во время своего концерта в Дубае.

В публикации телеграм-канала говорится, что общественники также обратились в Минюст с просьбой проверить артиста на иностранное финансирование. По данным Mash, теперь лидеру «ДДТ» может грозить не только уголовная статья в России, но и запрет на въезд и концерты в ОАЭ.

Сам Шевчук в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что он не получал иностранных денег, поэтому не боится проверки Минюста и Генпрокуратуры. Музыкант назвал «несчастным двоечником» главу «Совета отцов России» и посоветовал ему прочитать хотя бы одну книгу.

«Этот человек просто плохо учился в школе. Я бы посоветовал ему просто почитать учебники, книжку, хоть одну книжку бы прочел, уже бы так не думал. Ему “два” по истории Юрий Юлианович ставит. <…> Понимаете, уровень образования, осмысления жизни», — сказал Шевчук.

По его мнению, сейчас в обществе существует «очень много неграмотных людей, которые ничего не читали, не знают».

«Чем меньше человек читает, чем меньше он знает, тем он больше самовлюблен в свою глупость. Сейчас таких развелось очень много. К сожалению, они сейчас очень много действуют и говорят. А вот такая безграмотная серость очень действенна, она любит уничтожать, запрещать. Она любит кого-то мешать с говном, потому что от этого она себя чувствует хорошо», — уверен лидер «ДДТ».

В середине августа 2022 года Юрия Шевчука оштрафовали на 50 тыс. рублей по делу о дискредитации российской армии (20.3.3 КоАП). На концерте в Уфе, который проходил в мае, Шевчук обратился к слушателям с речью, в которой попросил не путать Родину с одной из частей тела президента. После этого суд счел, что лидер «ДДТ» во время выступления критиковал решение о начале боевых действий на Украине.