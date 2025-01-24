Доверие между США и Россией может начать формироваться с приходом в Белый дом Дональда Трампа, однако на текущем этапе его нет, поскольку Вашингтон много раз обманывал Москву. Об этом заявил «Ленте.ру» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Отношения между Россией и США находятся в таком низу, так много нас обманывали, что этого доверия нет, и его надо выстраивать. <…> Мы подождем и послушаем, что будет, рано говорить о том, есть доверие или нет. Пока только выстраиваются отношения по вопросу мирного урегулирования», — сказал парламентарий.

Дональд Трамп 22 января в своей соцсети Truth Social призвал президента России Владимира Путина «в ближайшее время» завершить конфликт на Украине, пригрозив ввести новые санкции и высокие пошлины на весь российский экспорт в США при отказе Москвы заключить сделку.

Республиканец назвал происходящее на Украине «нелепой войной» и заявил, что ее можно завершить «легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше». Если не остановить конфликт, «дальше будет только хуже», считает Трамп.

Вместе с тем американский лидер отметил, что не хочет «навредить» России, «любит русский народ» и всегда имел «очень хорошие отношения» с Владимиром Путиным.

На этом фоне экс-помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен заявил, что Трамп рискует потерять доверие Москвы перед переговорами из-за угроз в адрес России, что может подорвать его позиции в мирном урегулировании.

По мнению Брайена, у нового главы Белого дома было определенное преимущество до того, как он занял пост президента, поскольку он понимал, что бездумные действия против России, подобные тем, что предпринимал бывший лидер США Джо Байден, являются неэффективными и неумными.

Экс-помощник заместителя Пентагона выразил обеспокоенность тем, что новый президент США может потерять это преимущество, повторяя ошибки своего предшественника.