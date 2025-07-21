В эфире российского ТВ регулярно появляются люди, которые «зарекомендовали себя как агенты влияния Азербайджана», заявил RTVI первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Бесконечное мелькание на экранах одних и тех же персоналий, которые, вообще-то говоря, зарекомендовали себя просто как агенты влияния Азербайджана, мне кажется, должно быть прекращено», — сказал депутат.

К таким «агентам» Затулин причислил главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко.

«Я вот вчера видел Коротченко, который в очередной раз разглагольствовал по поводу военных перспектив. Это агент влияния Азербайджана, при этом почему-то возглавляет у нас при поддержке Министерства обороны ведомственный журнал и выступает в роли главного эксперта по военным делам. Он же одновременно бесконечно ездит в Азербайджан, участвует в парадах, славословит руководство Азербайджана и так далее. Такие у нас есть. Я не против, пускай они существуют, но просто вещи должны быть названы своими именами», — пояснил парламентарий.

По словам Затулина, «некоторые люди» решили «смотреть сквозь пальцы на деятельность иноагентов — все равно, азербайджанских или армянских».

«У меня такое впечатление, что некоторые люди у нас почему-то решили, что они будут не замечать, не будут предупреждать, будут поощрять <…> тех, кто на самом деле пытается, используя свои связи, в том числе в диаспоре, связи с руководителями на разном уровне, выхолащивать нашу политику на Кавказе. <…> Вот этому должен быть положен предел», — подчеркнул депутат.

Затулин задался вопросами, кто допустил такое развитие событий и несет ли кто-то за это ответственность.

«Людей, которые не понимают этого, надо убирать от этого направления в разных структурах, которые этим занимаются, дипломатов, которые не понимают, что происходит, или дают неверную информацию. Надо делать выводы. Кто допустил такое развитие событий? Ведь на разных этапах можно было прежде сделать разные шаги, которые не были сделаны. За это кто-то несет ответственность или нет? И всё это гораздо важнее, чем заниматься сегодня демонстрацией нашего плохого отношения к азербайджанцам, торгующим на рынке», — порассуждал зампред думского комитета по делам СНГ.

Он добавил, что российские власти не могут «не заниматься всем периметром, своими границами, всем периметром своего влияния на постсоветском пространстве».

Ранее Затулин в разговоре с RTVI призвал «проинвентаризировать всю сферу отношений» с Азербайджаном на фоне обострения отношения Москвы и Баку.