В Госдуму внесли законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за несообщение о подготовке диверсии, передает корреспондент RTVI. Документ подготовлен депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым.

Авторы инициативы предложили дополнить статью 205.6 УК РФ нормой, согласно которой за несообщение о лице, которое, по достоверным данным, готовит, совершает или совершило диверсию, будет наступать уголовная ответственность.

Статья 205.6 («Несообщение о преступлении») предусматривает до года лишения свободы, принудительные работы на тот же срок или штраф до 100 тыс. рублей. Особо оговаривается, что «лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником».

Таким образом ужесточается наказание за совершение взрыва или поджога предприятий, объектов транспортной инфраструктуры, средств связи, объектов жизнеобеспечения населения.

«Принятие закона, в случае его поддержки коллегами, позволит дополнительно обезопасить, в том числе, объекты ТЭК, транспортной инфраструктуры от попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба», — сказал Пискарев.

Он подчеркнул, что в период, пока идет СВО, «очень важным является своевременное поступление в правоохранительные органы информации о планируемых взрывах, поджогах или иных действиях, подрывающих экономическую безопасность и обороноспособность нашей страны».

«Однако рядом граждан факты склонения их к преступной деятельности умалчиваются, что негативно влияет на предотвращение планируемых противником преступлений. Этот правовой пробел и призван устранить предлагаемый нами законопроект», — объяснил депутат.

Сейчас наказание предусмотрено за несообщение о подготовке теракта, захвата заложника, участия в вооруженном конфликте или военных действиях против России, угоне самолета, корабля или поезда, незаконном обращении с ядерными материалами или радиоактивными веществами (либо их хищении), посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля, насильственном захвате или удержании власти, вооруженном мятеже, нападении на лиц или учреждения, пользующиеся международной защитой, либо угрозе его совершения, а также акте международного терроризма.