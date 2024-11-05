Водителей, которые превышают скорость, следует предупреждать о нарушении и последующем штрафе сигналом дорожной камеры — например, красным. С такой инициативой выступили депутаты фракции ЛДПР (документ есть в распоряжении RTVI). Они напомнили, что автовладельцы получают уведомление о штрафах только через 18 дней после фиксации нарушения.

В пояснительной записке к законопроекту превышение скоростного режима названо одним из «самых опасных и самых распространенных нарушений» ПДД, в результате которого люди гибнут или получают тяжелые ранения. Сейчас водителей-лихачей вычисляют дорожные камеры, которых в России «24 тыс. стационарных и более 3 тыс. передвижных», уточняется в документе.

ЛДПР приводит данные ГАИ, согласно которым при помощи дорожных камер в 2023 году было вынесено почти 221 млн постановлений о штрафах на почти 141 млрд рублей, что «стало рекордным показателем за последние пять лет».

Для сравнения: в 2021 году было выписано 160,7 тыс. постановлений на 104,1 млрд рублей штрафов, в 2020 году — 145,5 тыс. постановлений на 94,2 млрд рублей, в 2019 году — 122,1 тыс. постановлений на 82,8 млрд рублей.

«Водитель узнает об административном штрафе за превышение скорости, зафиксированной специальными техническими средствами, как правило, через 18 дней после съемки. Этот срок может быть даже больше, если произойдет задержка на этапе рассмотрения материалов или отправки документов нарушителю», — говорится в пояснительной записке.

При этом, напомнили авторы инициативы, через сайты и мобильные приложения можно оперативно проверить наличие административного штрафа и «оплатить его без комиссии со скидкой 50% в течение 20 дней с момента вынесения постановления».

Чтобы превышающие скорость водители узнавали о предстоящих штрафах в режиме реального времени, депутаты от ЛДПР предложили одновременно с «фиксацией нарушения специальными техническими средствами информировать об этом нарушении сигналом красного цвета».

«Такой сигнал психологически может заставить водителя почувствовать себя нарушителем сразу же в момент превышения скорости, а не через несколько дней, и быть более внимательным при дальнейшем движении», — уверены авторы законопроекта.

Депутаты считают, что предлагаемые ими изменения «позволят снизить количество административных правонарушений, связанных с превышением скоростного режима».

Один из авторов инициативы — глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов — сообщил, что сейчас не все камеры оснащены функцией предупреждения о нарушении ПДД, в том числе скоростного режима.

«Мы предлагаем распространить такую практику повсеместно, чтобы водители знали о нарушении ПДД и, во-первых, были более внимательны при дальнейшем движении, а во-вторых, знали, что следует ждать штраф», — сообщил он.

На вопрос RTVI, как водитель сможет понять, ему ли подмигивает камера, Нилов ответил, что куда важнее, чтобы при виде красного цвета автовладелец стремился соблюдать ПДД.

«Пусть камера мигает в любом случае. Это заставит водителя, который проезжает около нее, задуматься и понять, что, возможно, он нарушил. Конечно, есть камеры, которые настроены сразу на фиксацию нескольких нарушений. Но в любом случае, если ты проехал и увидел красный свет, подсознательно это уже сигнал, что, возможно, ты нарушил. Надо обратить внимание, чтобы потом не платить больше, чем ты мог бы заплатить», — подчеркнул он.

В августе Нилов сообщал «Известиям», что законопроект направлен на отзыв в правительство. В случае его одобрения изменения могут вступить в силу с 1 января 2025 года.

Осенью 2022 года Госавтоинспекция начала использовать дорожные фото- и видеокамеры для выявления поддельных свидетельств о прохождении техосмотра. В общей сложности за год было выявлено и аннулировано более 25 тысяч фальшивых диагностических карт ТО, в основном изготовленных с помощью фотомонтажа.