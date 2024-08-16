Национальный автомобильный союз (НАС) обратился к главе МВД России Владимиру Колокольцеву с предложением отменить все административные штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) в Белгородской, Брянской и Курской областях. Об этом говорится в обращении за подписью вице-президента НАС Антона Шапарина.

Как отметил Шапарин, из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской, Брянской и Курской областях действует режим контртеррористической операции (КТО), в Белгородской и Курской областях также введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера.

В некоторых населенных пунктах объявлена обязательная эвакуация населения, которая проводится силами не только властей, но и волонтеров, в том числе автомобильным транспортом, добавил вице-президент НАС.

По словам Шапарина, из-за обстрелов в приграничных регионах водители бывают «вынуждены нарушать правила дорожного движения, уезжать от угрозы на максимальной скорости, чтобы спасти людей». В этих условиях продолжают работать камеры, фиксирующие нарушения ПДД, из-за которых затем выносятся административные штрафы.

В связи с этим Шапарин попросил главу МВД рассмотреть возможность расширения мер поддержки жителей упомянутых регионов.

«В частности, предлагаю отменить все административные штрафы за нарушение ПДД, наложенные должностными лицами органов ГИБДД МВД РФ в Белгородской, Брянской и Курской областях в период с 6 августа 2024 года и до окончания действия режима чрезвычайной ситуации», — сказано в обращении.

Вице-президент НАС предложил сделать исключение, в частности, для дел о нарушениях ПДД, за которые законом предусмотрено наказание в виде административного ареста. Шапарин указал, что отмена административных штрафов за нарушение правил дорожного движения позволит поддержать граждан, для которых автомобиль зачастую становится «единственным средством спасения».

Президент России Владимир Путин 12 августа провел совещание по ситуации в приграничных регионах. Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил главе государства, что количество обстрелов региона сохраняется примерно на одном уровне — до 90 раз в неделю; глава Белгородской области Вячеслав Гладков отчитался об учащении обстрелов. Врио главы Курской области Алексей Смирнов на фоне вторжения ВСУ в этот регион доложил Путину, что ситуация «сложная». По словам Смирнова, украинские военные взяли под контроль почти 30 населенных пунктов региона.

В Министерстве обороны России создан специальный Координационный совет по вопросам безопасности приграничных территорий Белгородской, Брянской и Курской областей. В Курской области и девяти районах Белгородской области введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального значения.

Минцифры объявило, что жители на этих территориях могут бесплатно пользоваться услугами сотовой связи, включая мобильный интернет. Центробанк рекомендовал российским банкам прощать ипотечные кредиты за жилье в приграничных регионах, полностью уничтоженное при атаках.

В конце прошлой недели с предложением обнулять водителям из приграничных областей штрафы за нарушение ПДД выступил председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Он обратился с к губернаторам Белгородской, Брянской и Курской областей, отметив, что «камеры, которые должны регулировать скорость в мирное время, фиксируют нарушения и сейчас», когда люди «в панике вынуждены бежать из своих домов».

Депутат Госдумы Ярослав Нилов в беседе с RTVI назвал предложение Слуцкого «хорошей идеей», но предложил «более широко и комплексно подойти к решению и отменить штрафы за нарушения разметки, проезд на красный свет, да и вообще все зафиксированные правонарушения в установленный период на пострадавших территориях».

Кроме того, Нилов призвал предпринять дополнительные меры для защиты передачи данных системы фото- и видеофиксации, чтобы не допустить их использование украинскими войсками. Он сообщил, что напишет соответствующие обращения главам Минтранса и МВД России.