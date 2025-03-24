В четверг, 27 марта, Гренланию посетит высокопоставленная делегация из США — советник Белого дома по нацбезопасности Майк Уолтц, министр энергетики Крис Райт и вторая леди Уши Вэнс, супруга вице-президент Джей Ди Вэнса. Уходящий премьер-министр Гренландии Муте Эгеде назвал «провокацией» американский политический десант на остров, который Дональд Трамп вновь пообещал аннексировать.

Как сообщается на сайте Белого дома, госпожа Вэнс вместе с сыном и с делегацией собирается «посетить исторические места, узнать о наследии территории и принять участие в национальной гонке на собачьих упряжках». Также в программе визита — посещение военной базы США в Гренландии.

Как отмечает The Guardian, анонсированный визит вызывал «гнев в Гренландии, поскольку Трамп цепляется за идею аннексии Соединенными Штатами стратегической, полуавтономной датской территории», которая расположена «вдоль кратчайшего пути из Европы в Северную Америку — жизненно важного для американской системы предупреждения о ракетном нападении».

Недавно республиканец снова заявил, что «так или иначе» Соединенным Штатам нужно «получить» Гренландию — для защиты «свободы мира».

The Washigngton post напоминает, что Джей Ди Вэнс похвалил «невероятные природные ресурсы» Гренландии.

«Как и Украина, остров обладает критически важными и редкими металлами, необходимыми для современного мира — для электромобилей, смартфонов, медицинского оборудования для визуализации, компьютерных чипов и ветряных турбин. Хотя добыча полезных ископаемых в Гренландии до сих пор была крайне сложной, ее лидеры говорят, что территория открыта для бизнеса американских компаний, у которых есть деньги и смелость для ее изучения»,- отмечает издание.

Однако навязчивая идея Трампа вызывает вопросы.

«Каковы угрозы Гренландии? Как на них следует реагировать, кем и с какой силой? Договорами? Собачьими упряжками? F-35? Ядерным оружием?» — задается вопросом WP.

В воскресном интервью гренландской газете Sermitsiaq премьер Гренландии Муте Эгеде назвал визит Уолтца «провокацией».

«Единственная цель состоит в том, чтобы показать нам демонстрацию силы, и сигнал не должен быть неправильно понят. Он выступает доверенным и ближайшим советником Трампа, и одно только его присутствие в Гренландии, безусловно, заставит американцев поверить в миссию Трампа, и давление после визита усилится», — заявил Эгеде.

После всеобщих выборов 11 марта в Гренландии будет сформировано новое правительство. Тогда победила партия, выступающая за постепенное обретение независимости от Дании и при этом не выражавшая желания стать «51-м штатом» США.