В Грозном на проспекте Мохаммеда Али в Ахматовском районе начался пожар на АЗС «Лидер», после этого произошел взрыв. «Интерфакс» пишет о нескольких пострадавших. По неподтвержденной информации, погибли двое взрослых и двое детей.

«Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что причиной пожара могла стать детонация бензовоза или цистерны с топливом. После взрыва газовую цистерну отбросило на сотню метров, пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник. Телеканал отмечает, что взрыв «полностью уничтожил заправку», возгорание локализовали.

Baza уточняет, что в результате пожара взорвалась цистерна с топливом, потом загорелась еще одна. Сейчас, по данным телеграм-канала, ее «проливают», чтобы избежать еще одного взрыва. Он также пишет, что огонь локализован. Позднее Baza сообщила о четверых погибших: двух детях (одному пять, другому шесть лет) и двух взрослых. Эта информация не подтверждена.

Mash сообщает, что во двор одного из жилых домов после взрыва на АЗС «Лидер» выбросило цистерну и легковую машину, резервуар приземлился в нескольких метрах от квартир. Телеграм-канал также пишет о четверых погибших, среди которых, по его данным, женщина с двумя детьми примерно трех-пяти лет.

Shot также сообщает о четверых погибших. По данным канала, Ростехнадзор нашел в 2021 году девять нарушений на АЗС «Лидер», в их числе: отсутствие средств автоматического контроля и обнаружения утечек, отсутствие обратного клапана на нагнетательном трубопроводе, сливоналивные устройства работали небезопасно.

В МЧС России сообщили, что в Грозном на проспекте Мохаммеда Али произошел «взрыв цистерны с газом с последующим горением», информация о пострадавших уточняется.

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