Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что задержанные на акциях протеста на проспекте Руставели граждане России и Великобритании могут оказаться «иностранными инструкторами». По его словам, это предстоит выяснить следствию.

На брифинге в воскресенье Кобахидзе сообщил, что на акции были задержаны россияне, «проявившие насилие по отношению к представителям правоохранительных органов», и один гражданин Великобритании, который «незаконно ворвался в здание парламента».

Ранее телеканал Imedi передавал, что в числе задержанных во время протестов у здания парламента в Тбилиси оказались восемь россиян; их обвинили в мелком хулиганстве, неповиновении полиции и других административных правонарушениях

«Возможно, мы имеем дело с иностранными инструкторами, которые инструктировали радикалов на акции, но я не буду опережать события, это дело следствия», — заявил Кобахидзе (цитата по «Интерфаксу»).

По его словам, следствие должно разобраться, с какой целью эти люди приехали в Грузию.

По оценке грузинского премьера, проходящие в последнее время акции в Тбилиси не являются мирными: их участники якобы «намеренно провоцировали полицейских». «Были использованы очень тяжелые формы насилия вплоть до попыток ворваться в здание парламента», — сказал Кобахидзе.

Он также назвал ложными заявления из Брюсселя о том, что Грузия якобы приостановила процесс евроинтеграции. «Хочу сказать послу Евросоюза Павлу Герчинскому, положите на стол документ о начале переговоров по членству Грузии в Евросоюз, и я сегодня же подпишу его», — добавил премьер Грузии.

Протесты в Грузии начались 28 ноября после заявления Кобахидзе о том, что Тбилиси не начнет переговоры с Брюсселем о вступлении в Евросоюз до 2028 года и отказывается на этот период от бюджетных грантов со стороны ЕС. Протестующие не согласны с таким решением властей, многие приносят на акции флаги ЕС.

Число задержанных за несколько дней протестов превысило 200 человек. Полиция для разгона участников протестов применяла водометы и слезоточивый газ, те в ответ использовали пиротехнику.

В конце октября в Грузии прошли парламентские выборы, на которых с результатом 53,93% голосов победила правящая партия «Грузинская мечта». Президент Грузии Саломе Зурабишвили и лидеры оппозиции отказались признавать итоги выборов и призвали к протестам.

Зурабишвили 30 ноября заявила о намерении остаться на занимаемом посту, несмотря на истечение срока полномочий, поскольку в стране, по ее словам, нет легитимного парламента. Кобахидзе после этого заявил, что Зурабишвили придется сложить полномочия.