В Одессе, Харькове, Луцке, Львове, Ровно и Кропивницком (Кировоградская область) прозвучали взрывы, сообщает «Суспильне». На территории Украины действует воздушная тревога.

Также взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Херсоне. В некоторых регионах, в том числе в Киевской и Житомирской областях, введены экстренные отключения электричества.

По словам министра энергетики Украины Германа Галущенко, под ударом находятся энергообъекты по всей стране.

Российская сторона произошедшее не комментировала. Минобороны неоднократно отмечало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В начале сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль говорил, что обслуживающие Харьков и Харьковскую область теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) «фактически уничтожены». Он также выразил мнение, что Украина сможет «пройти зиму без отключений», если энергообъекты страны не получат значительных повреждений. В начале июня премьер говорил, что в рабочем состоянии на Украине остается только 27% крупных тепловых электростанций (ТЭС).