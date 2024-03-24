В Харькове разрушены все трансформаторные подстанции и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), заявил мэр города Игорь Терехов в эфире украинского телемарафона. По его словам, из-за серьезных разрушений назвать сроки восстановления системы пока невозможно.

«Ответа на вопрос, как долго будут идти восстановительные работы, нет. Ремонтные бригады работают, но очень серьезные разрушения», — объяснил Терехов (цитата по ТАСС).

Мэр Харькова подчеркнул, что в настоящий момент свет есть у 40% населения города. По данным украинского Минэнерго, почасовые ограничения электроэнергии в городе по-прежнему действуют для 200 тыс. абонентов.

22 марта глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил о «самой масштабной атаке» по энергетическим объектам на всей территории страны. По его словам, в результате обстрелов были повреждены объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии. Инфраструктура пострадала в Харьковской, Запорожской, Днепропетровской, Винницкой, Хмельницкой, Сумской, Ивано-Франковской, Одесской и Львовской областях, уточнил министр.

Терехов заявил, что 22 марта в Харькове произошло 15 взрывов, в результате чего город полностью лишился электроснабжения. Из-за отсутствия электричества «Украинская железная дорога» перевела поезда, отправляющиеся с местного ж/д вокзала и прибывающие на него, на тепловозную тягу.

Кроме того, в Харькове возникли проблемы с водоснабжением из-за обесточивания насосных станций.

«Еще вчера [22 марта] нам удалось частично подать холодную воду в жилые дома города. Сейчас же водоснабжением обеспечены уже все районы, теплом одна треть от всех домов, горячей водой чуть меньше половины. Процесс подключения продолжается», — писал в своем телеграм-канале Терехов.

Украинское издание «Страна.ua» отметило, что по состоянию на 15:38 24 марта водоснабжение восстановлено практически во всех домах Харькова, а отопление — в 60% квартир.