Сотрудники ФСБ задержали россиянина 1974 года рождения, который готовил теракт в Херсонской области в отношении представителя региональных органов власти. Об этом сообщается на сайте спецслужбы.

В ходе допроса задержанный рассказал, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ) в августе 2024 года. По заданию спецслужбы готовил теракт в отношении чиновника Горностаевского муниципального округа.

«В содеянном раскаиваюсь. И призываю граждан не вестись на провокации СБУ», — сказал мужчина.

По данным ФСБ, подозреваемый действовал по заданию куратора, представляющего украинские спецслужбы. Следуя указаниям координатора, россиянин изъял из схрона самодельное взрывное устройство для подрыва автомобиля чиновника. При попытке реализации замысла он был задержан.

Правоохранители обнаружили у мужчины взрывчатое вещество иностранного производства марки «С-4» массой 1250 г, электродетонатор и программируемый блок управления, отметили в спецслужбе.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление), п. «а» ч. 2 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта) и ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств).

Ранее ФСБ сообщила, что предотвратила незаконный вывоз за границу авиационно-технического имущества, включая новые комплектующие для вертолетов Ми-8 и Ми-17.

По данным спецслужбы, запчасти в том числе планировали отправить на Украину. В группировку, которая этим занималась, входили шесть выходцев из России, Украины и стран Ближнего Востока. Их координировала иностранка, находящаяся за пределами страны, утверждает ведомство.

Возбуждено уголовное дело ч. 3 ст. 30, ч. 1.1 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда военной техники, а также сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации или результатов интеллектуальной деятельности, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники»).