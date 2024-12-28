Международная организация гражданской авиации (ИКАО) призвала «все пострадавшие государства» принять участие в расследовании крушения лайнера AZAl в Актау.

«Расследование, как предписано в Приложении 13 [к Чикагской конвенции 1944 года], должно проводиться с единственной целью предотвращения будущих аварий и инцидентов путем сбора и анализа данных и информации о безопасности полетов», — говорится в заявлении ИКАО, направленном в RTVI.

Приложение 13 «Расследование аварий и инцидентов» гласит, что предварительный отчет должен быть подготовлен в течение 30 дней после аварии, а окончательный — в течение 12 месяцев.

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В организации добавили, что международные стандарты гражданской авиации «требуют проведения независимого расследования, в котором должны быть приглашены все пострадавшие государства». Право участвовать в нем имеют государства эксплуатанта, регистрации и изготовителя воздушного судна, а также государства, чьи граждане погибли или получили серьезные травмы.

Следователям «поручено собрать всю необходимую информацию о происшествии и сообщить о фактах и любых потенциальных факторах, связанных с безопасностью полетов, которые могли вызвать или способствовать этой трагедии».

Также ИКАО направит своего эксперта на место происшествия «в качестве наблюдателя международной следственной группы». Ее роль в расследовании будет вспомогательной.

Ранее министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рашад Набиев подтвердил, что самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines, потерпевший крушение вблизи казахстанского города Актау 25 декабря, подвергся «внешнему воздействию». Других подробностей чиновник не привел.

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