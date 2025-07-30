Правоохранительные органы задержали сотрудницу министерства образования и науки Ингушетии, ее подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК). Об этом сообщает республиканское управление Следственного комитета (СК).

По данным ведомства, сотруднице Минобрнауки в ближайшее время будет предъявлено обвинение. Кроме того, в суд направят ходатайство о заключении ее под стражу.

Днем 30 июля следователи провели обыски в Минобрнауки и дома у задержанной. У женщины изъяли технику и документацию. Допрошены свидетели, правоохранители устанавливают все детали произошедшего.

СК отмечает, что задержанная — не единственная подозреваемая по этому делу. По версии следствия, в период с 2021 по 2022 год злоумышленница с другими фигурантами похитила более 10,7 млн рублей, которые были выделены из бюджетных средств на выплату компенсаций педагогам, участвовавшим в подготовке и проведении Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Ингушетии.

Сотрудники Минобрнауки подделали договоры и акты, с помощью чего перечислили бюджетные средства на банковские счета подставных лиц, передает СК.

Об обысках в Минобрнауки Ингушетии писали информационные агентства. «Да, на данный момент [около 12:30 мск 30 июля] силовики проводят обыски в здании министерства образования и науки региона», — сообщали ТАСС в правоохранительных органах. Источник «Интерфакса» предполагал, что оперативные мероприятия связаны с делом о хищении 15,7 млн рублей при подготовке к ЕГЭ в Ингушетии.

Ранее прокуратура заявляла «Интерфаксу», что Магасский районный суд рассмотрит дело в отношении экс-директора регионального центра обработки информации и бывшего начальника отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности министерства образования и науки республики, которых обвиняют в мошенничестве.

По версии следствия, в 2018-м они составили фиктивные документы, в которых утверждалось, что 84 человека выполнили работы по подготовке и проведению ЕГЭ в Ингушетии в период с 2016 по 2018 год. При этом указанные люди педагогами не являлись.

Кроме того, злоумышленники изготовили документы завышенными сведениями о размере компенсации, которую должны были выполнить 140 учителям за подготовку к ЕГЭ. Обвиняемые делали это с целью хищения более 15,7 млн рублей. В рамках уголовного дела Минобрнауки республики заявило гражданский иск о взыскании с обвиняемых суммы причиненного ущерба.