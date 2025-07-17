В городе Эль-Кут, расположенном на востоке Ирака, загорелся торговый центр «Гипермаркет Мол». Погибли 63 человека, еще 40 пострадали, передает государственное информационное агентство страны (INA).

Губернатор провинции Васит Мухаммед Джамиль аль-Майхи объявил трехдневный траур по жертвам, погибшим в результате пожара в ТЦ.

«Мои дорогие жители Кута и всего Васита, мы скорбим о потере благородной группы сыновей и дочерей нашей провинции. Мы потеряли около 50 человек, мужчин, женщин и детей, в результате трагического пожара в торговом центре ”Гипермаркет»», — приводит INA слова из обращения политика.

Мухаммед Джамиль аль-Майхи назвал обстоятельства произошедшего «подозрительными» и пообещал, что обнародует предварительные результаты расследования в течение 24 часов.

«Мы не будем проявлять снисхождения к тем, кто прямо или косвенно несет ответственность за этот инцидент», — подчеркнул губернатор. По его словам, в отношение собственника здания, владельца торгового центра и других лиц, связанных с инцидентом, возбуждено уголовное дело.

В конце апреля взрыв и пожар произошли в порту Шахид Раджаи около Бендер-Аббаса на юге Ирана. В результате происшествия погибли не менее 70 человек, еще 1,2 тыс. пострадали.

Компания Ambrey Intelligence, которая занимается оценкой морских рисков, предполагала, что инцидент в порту стал результатом неправильного обращения с твердым топливом, предназначенным для использования в баллистических ракетах. Министерство обороны Ирана связало эти сообщения с «вражескими психологическими операциями» и заявило, что в районе взрыва не было военных грузов.

Кроме того, официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила РИА Новости, что произошедшее не связано с Израилем или любым другим государством. По ее словам, взрыв произошел «из-за простой халатности». Два человека были задержаны.