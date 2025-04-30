Мохсен Лангарнешин, осужденный в Иране за шпионаж в пользу разведки Израиля и причастность к убийству полковника Корпуса стражей исламской революции (КСИР), казнен утром в среду 30 апреля, сообщает иранское агентство Mizan.

Лангарнешин сотрудничал с израильской разведывательной службой Моссад с октября 2020 года, уточняет агентство. Mizan не сообщил, когда именно мужчина был осужден, добавив, что приговор исполнен «после полного судебного разбирательства», а также «окончательного утверждения Верховным судом».

«Лангарнешин закупал и доставлял незарегистрированные SIM-карты, мобильные телефоны и портативные интернет-модемы, чтобы облегчить связь между иранскими шпионами и старшими офицерами Моссада», — говорится в сообщении Mizan.

По данным издания, Лангарнешин также присутствовал при убийстве полковника КСИР Хасана Сайяда Ходаи возле его дома в Тегеране в 2022 году. Военнослужащий КСИР принимал активное участие в военных операциях Ирана в Сирии. Осужденный признал вину в ходе следственных действий, говорится в заявлении. Mizan добавил, что осужденный в шпионаже якобы встречался с офицерами Моссада в Грузии и Непале.

Власти Ирана сообщили о казни Лангарнешина спустя несколько недель после начала непрямых переговоров между Ираном и США по ядерной программе исламской республики, пишет Bloomberg.