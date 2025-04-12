Непрямые переговоры между Ираном и США по ядерной сделке, которые состоялись 12 апреля в Омане и длились более двух часов, оказались «конструктивными», и стороны условились о новой встрече на следующей неделе. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление иранского внешнеполитического ведомства.

Переговоры стартовали около 15:30 по местному времени и закончились около 17:30, после чего колонна автомобилей, в одном из которых находился главный переговорщик делегации США Стив Уиткофф, направилась к американскому посольству в Маскате.

На сегодняшнем этапе участники обсудили ядерную программу Ирана и снятие санкций «в конструктивной атмосфере и со взаимным уважением». Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и Уиткофф провели короткую встречу и побеседовали после завершения переговоров.

«Цель Исламской Республики Иран предельно ясна: у нас есть только одна цель, и она заключается в защите национальных интересов. Мы даем подлинную и честную возможность дипломатии, чтобы посредством диалога двигаться вперед по ядерной проблеме, с одной стороны, и, что более важно для нас, — к снятию санкций», — сказал представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Это были первые с 2022 года переговоры между официальными лицами двух стран на высоком уровне. Они призваны урегулировать многолетние противоречия, связанные с иранской ядерной программой. Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен заключить сделку или готов прибегнуть к силовым методам. Иран отвечал, что не будет реагировать на угрозы и согласен только на непрямые переговоры.

Когда переговоры начались, Багаи описал их как «начало» обмена основными позициями и «проверку» решимости США. «Это только начало. Поэтому вполне естественно, что на этом этапе обе стороны представляют свои основные позиции через оманского посредника. Мы не ожидаем, что этот раунд переговоров будет длительным», — пояснял дипломат.

До этого правительство Ирана заявляло, что он намерен вести диалог «без фанфар, театральности или отвлекающих факторов». При этом власти страны привели армию в состояние повышенной готовности.

Трамп и Уиткофф описали переговоры как «прямые». «Я думаю, наша позиция начинается с демонтажа иранской ядерной программы. Это наша позиция сегодня. Она, кстати, не означает, что на периферии мы не найдем других способов найти компромисс между двумя странами», — сказал он The Wall Street Journal перед поездкой.

Иранская ядерная сделка была заключена в 2015 году. По ее условиям Тегеран мог создавать лишь небольшой запас урана, обогащенного до 3,67%. Однако в ходе своего первого президентского срока Трамп разорвал ее в одностороннем порядке, тем самым приведя в действие жесткий механизм санкций, который серьезно подорвал экономику Исламской Республики. Последние по времени санкции в отношении иранской нефти были введены США в феврале 2025 года.

Недавно американская разведка сообщила, что получила данные о наличии у Ирана обогащенного урана в достаточном количестве для создания ядерного оружия. Осведомленный об этом отчете источник рассказал The New York Times, что секретная группа ученых страны изучает «более быстрый, хотя и более грубый» подход к созданию «работоспособного атомного оружия» из растущих запасов ядерного топлива в течение нескольких месяцев, а не лет — на тот случай, если руководство Тегерана примет принципиальное решение побороться за создание бомбы.