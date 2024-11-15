В Иране откроют клинику для лечения женщин, нарушающих законы об обязательном ношении хиджаба в общественных местах. Об этом сообщила глава Департамента женщин и семьи Тегеранского штаба по поощрению добродетели и предотвращению порока Мехри Талеби Дарестани.

Дарестани, слова которой приводит иранский оппозиционный канал Iran International, заявила, что консультационная клиника будет предоставлять «научное и психологическое лечение» стремления к снятию хиджаба. По ее словам, «лечить» будут как представителей подросткового поколения, так и молодых девушек и женщин, но посещение учреждения не будет обязательным.

Планы по открытию такой клиники возмутили иранских женщин и правозащитные группы, пишет газета The Guardian. В частности, проживающая в Великобритании иранская журналистка Сима Сабет назвала такую меру «позорной».

«Идея создания клиник для “лечения” непокрытых женщин ужасает, ведь людей изолируют от общества просто за то, что они не соответствуют правящей идеологии», — сказала Сабет, на которую в прошлом году покушались в Иране.

Иранский юрист по защите прав человека Хоссейн Раиси отметил, что ведомство, объявившее о планах по созданию клиники, напрямую подчиняется верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. По словам Раиси, идея лечения женщин, не соблюдающих законы о ношении хиджаба, «не является исламской и не соответствует иранскому законодательству».

Молодая женщина из Ирана на условиях анонимности выразила мнение, что «это будет не клиника, а тюрьма».

«Мы с трудом сводим концы с концами и сталкиваемся с перебоями в подаче электроэнергии, но это государство беспокоится о куске ткани», — сказала она The Guardian.

В начале ноября в Тегеране задержали студентку, которая разделась до нижнего белья и прошлась в таком виде по территории кампуса университета. Iran International передавал, что девушка сняла одежду после того, как подверглась притеснениям со стороны сотрудников службы безопасности из-за якобы неправильного ношения хиджаба.

На сайте иранской газеты Hamshahri тогда появилось сообщение о том, что у девушки якобы «серьезные проблемы с психикой», из-за чего ее могут поместить в психиатрическую больницу. Правозащитные организации выражали опасения, что студентку могут подвергнуть пыткам.

Позже в ноябре стало известно о самоубийстве 16-летней девушки в Тегеране, которую раскритиковали за то, что она отправилась на экскурсию в джинсах, а не в школьной форме.

В сентябре 2022 года в Тегеране умерла 22-летняя Махса Амини, которая была задержана полицией нравов из-за несоблюдения правил ношения хиджаба. В полицейском участке у нее случился сердечный приступ, она потеряла сознание и впала в кому, после чего была переведена в больницу, но врачи не смогли ее спасти.

Очевидцы говорили, что Амини избивали, но иранские власти настаивали, что она скончалась не от ударов. Смерть девушки вызвала массовые антиправительственные протесты, которые продлились несколько месяцев. Базирующаяся в Осло правозащитная организация Iran Human Rights (IHR) сообщала, что в ходе протестов погибли более 500 человек.