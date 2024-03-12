В Ивановской области потерпел крушение военно-транспортный самолет, сообщил 12 марта телеграм-канал «112». Минобороны подтвердило крушение воздушного судна, уточнив, что речь идет об Ил-76.

«Он немного не дотянул до полосы аэродрома «Северный» и рухнул в лесопосадке», — говорится в публикации «112».

В Минобороны уточнили, что Ил-76 потерпел крушение при взлете. По данным ведомства, на борту находились 15 человек: восемь членов экипажа и семь пассажиров. «112» со ссылкой на источники сообщает, что все находившиеся на борту погибли.

По предварительным данным, причиной катастрофы стало возгорание одного из двигателей, сообщает Минобороны. На аэродром Иваново вылетела комиссия Главного командования ВКС России.

Baza пишет, что самолет пытался совершить посадку на аэродроме в Ивановской области, во время полета у воздушного судна загорелся, а затем отвалился двигатель. По данным телеграм-канала, воздушное судно упало на территории кладбища в районе села Богородское недалеко от аэродрома «Северный». Со стороны аэродрома идет сильный дым.

Shot сообщает, что Ил-76 совершил «аварийную посадку» в поле рядом с деревней Подталицы, не дотянув примерно 2 км до аэродрома «Северный».

«Экипаж увел горящее судно от жилых домов. На место едут службы. Сильный дым поднимается на десятки метров», — передает телеграм-канал.

По данным «112», упавший самолет базировался в Твери.