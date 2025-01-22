Замглавы МИД Израиля Шаррен Хаскель на встрече с украинским послом Евгением Корнийчуком не предлагала передать Киеву оружие российского производства, конфискованное у ливанской группировки «Хезболла». Об этом сообщает израильский телеканал Kan.

В публикации отмечается, что законопроект с подобным предложением действительно существовал — Хаскель выдвигала его еще в 2024 году, будучи членом Кнессета (парламент) от оппозиционной партии «Новая надежда». По данным Kan, таким образом она хотела укрепить связи Израиля и Украины.

Однако после того, как Хаскель заняла должность замглавы МИД, она отозвала свою подпись из этого законопроекта.

«Хаскель попала в руки <…> любящего [резонансные] заголовки [украинского] посла, выпустившего пресс-релиз, в котором он поблагодарил ее за инициативу, которой больше не существует», — передает Kan.

Неназванные израильские чиновники уточнили, что этот проект был представлен Хаскель в частном порядке до ее назначения на пост замминистра, но так и не был реализован.

Собеседники Kan отметили, что политика властей Израиля относительно военной помощи Украине не изменилась.

В ноябре 2024 года газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что израильские военные во время продвижения на юге Ливана обнаружили у «Хезболлы» «большие запасы российского оружия», в том числе противотанковые ракеты «Корнет».

21 января Хаскель встретилась с послом Украины в Израиле Евгением Корнийчуком. По итогам встречи в украинской дипмиссии заявили, что Тель-Авив предложил передать Киеву оружие российского производства, которое израильские военные захватили в Ливане или «где-либо еще у врагов Израиля». В сообщении говорилось, что Корнийчук поблагодарил израильскую сторону за инициативу, «предварительно внесенную в Кнессет».

Комментируя заявление украинской стороны, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в разговоре с RTVI заявил, что факт передачи российского оружия украинской стороне будет считаться недружественным шагом со стороны Израиля.

Вместе с тем Картаполов отметил, что в Ливане российского оружия «кот наплакал». «Там ничего из ряда вон выходящего нет. Что Израиль мог захватить? Несколько десятков тысяч патронов для стрелкового оружия, может быть, гранатометные снаряды, может быть, мины. Больше у «Хезболлы» не было ничего», — сказал депутат.