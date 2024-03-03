В Израиле обсуждают возможную передачу Украине систем раннего оповещения о ракетах и беспилотниках. На фоне этого отношения Тель-Авива и Москвы могут ухудшиться, пишет Business Insider со ссылкой на лидера израильской правящей партии «Ликуд» Амира Вайтмана.

О проработке вопроса по предоставлению Украине систем раннего оповещения 28 февраля заявил постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан. По его словам, такая технология может «спасти жизни мирных жителей» от атак ракет и беспилотников.

Представитель израильского МИДа в разговоре с Business Insider уточнил, что речь идет не о системе ПВО по принципу «Железного купола», а о сигнализации, которая сможет оповещать людей о необходимости спуститься в укрытия. В ведомстве сравнивают ее с существующей в Израиле радарной системой раннего оповещения «Красный код»: при обнаружении сигнала о запуске ракеты она автоматически включается в близлежащих населенных пунктах и на военных базах, при этом уведомления также доступны через приложения на устройствах iOS и Android.

По словам Вайтмана, заявление официального представителя Израиля не было «неожиданным». Россия «сильно вовлечена» в войну в секторе Газа, но неясно, «на каком уровне», считает лидер партии «Ликуд».

Вайтман напомнил, что заявление о потенциальной передаче Украине систем оповещения было сделано во время того, как в Москве проходил саммит с участием представителей палестинской партии ФАТХ (управляет на западном берегу реки Иордан), группировки ХАМАС и других палестинских движений. Встреча заявлялась как направленная на урегулирование внутренних конфликтов различных палестинских сил.

В то же время Вайтман признал, что в настоящий момент у израильских нет возможности направлять системы оповещения в другие страны, особенно с учетом перспективы возможного военного конфликта с «Хезболлой». Тем не менее, по мнению политика, поставка сигнальных ракет станет «только началом» «приверженности» Израиля Украине.

«С этого момента Израиль займет более агрессивную позицию в отношении России», — заявил Вайтман.

Когда именно сигнальная система будет предоставлена Киеву, израильские власти не уточняют. Как отмечает Business Insider, использование подобной технологии, скорее всего, будет означать, что Израилю придется направить на Украину своих военнослужащих, чтобы помочь интегрировать ее.

Ранее Израиль оказывал Украине гуманитарную и медицинскую поддержку, но отказывался от отправки военной помощи и присоединения к западным санкциям. Передача Киеву израильских систем оповещения вряд ли кардинально изменит ход боевых действий, однако будет говорить о серьезном повороте во внешней политике Тель-Авива, отмечает Business Insider.