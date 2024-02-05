Посла Израиля в Москве Симону Гальперин вызовут в МИД России из-за «недопустимых публичных высказываний», пишет ТАСС со ссылкой на ведомство. Такая реакция со стороны министерства последовала на интервью Гальперин «Коммерсанту», в котором она в том числе говорила о российско-израильских отношениях.

Высказывания посла в МИД назвали «крайне неудачным началом дипломатической миссии». В ведомстве считают, что они «искажают российские внешнеполитические подходы и исторические реалии».

«Тезисы о том, что холокост — это уничтожение только еврейского народа, противоречат резолюции Генеральной ассамблеи ООН. А размышления о необходимости изменений, как было сказано Гальперин, «государственного календаря» России, граничат с вмешательством во внутренние дела», — считают в МИДе.

Кроме того, «особое возмущение» у российского ведомство вызвали «неуважительные высказывания [посла Израиля] об усилиях, которые предпринимает Россия в своих контактах, направленных на помощь в разрешении судьбы заложников», находящихся у ХАМАСа.

Интервью израильского посла

В беседе с «Коммерсантом» Симона Гальперин, в частности, осудила визит представителей палестинского движения ХАМАС в Москву, который состоялся в конце октября 2023 года.

«У вас есть список террористических организаций, запрещенных в России. В нем значатся и “Братья-мусульмане”*. Но ведь ХАМАС — это палестинское отделение “Братьев-мусульман”*. Почему его нет в этом списке?», — утверждает посол.

По словам Гальперин, российская сторона говорит о том, что во время встреч с представителями ХАМАСа проводит переговоры для освобождения заложников, однако «уже четыре месяца, как люди остаются в заложниках, и их не освобождают».

«Мне кажется, руководство России не вполне поняло, что мы попали в другую, страшную реальность», — заявила дипломат, отметив, что российские власти не сразу осудили действия ХАМАСа после того, как палестинская группировка объявила о начале военной операции против Израиля 7 октября 2023 года.

Также Гальперин считает, что Москва «солидаризируется» с Южно-Африканской Республикой, которая подала в Международный суд ООН иск против Израиля по обвинению в геноциде палестинцев.

«Позиция России тревожит и удручает меня и тем, что из-за нее ваша страна теряет симпатии израильтян, в том числе русскоговорящих», — заключила посол.

Среди прочего, Гальперин отметила, что между израильскими и российскими дипломатами существуют разногласия «по целому ряду проблем», однако она верит «в открытый и прямой диалог» и не видит альтернативы дружественным отношениям между странами.

«Важно, что мы согласны и хотим взаимодействовать. Тем более что есть вопросы, не вызывающие разногласий, и по ним мы можем работать сообща. Это, например, совместные усилия по освобождению всех заложников, остающихся в руках у ХАМАСа», — подчеркнула Гальперин.

*террористическая организация, запрещенная в России