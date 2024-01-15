Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о завершении фазы интенсивных боевых действий на севере сектора Газа. По его словам, также близится время снижения боевой активности на юге анклава.

Фаза интенсивных боевых действий на севере Газы закончилась. С таким заявлением 15 января выступил министр обороны Израиля Йоав Галант во время обращения к нации.

«В начале боевых действий мы обозначили временные рамки и дали понять, что этап интенсивных наземных маневров в секторе Газа продлится около трех месяцев. На севере анклава этот этап завершился», — заявил Галант.

Глава минобороны Израиля отметил, что на юге сектора Газа боевые действия также близятся к завершению. При этом более точных сроков Галант не назвал. По его словам, войска Израиля сейчас сосредоточены на поиске членов руководства ХАМАС и атаках по ним.

До этого 15 января координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби рассказал, что США продолжают переговоры с Израилем о снижении интенсивности боевых действий в секторе Газа.

Также в начале января 2024 года, издание The Times of Israel обнародовало предложенный Галантом план восстановления и управления сектором Газа после войны. Он предполагает, что армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сохранит военный контроль над регионом, но управлять анклавом будут палестинские власти. При этом документ не является официальным, поскольку не все руководство страны придерживается отраженного в плане мнения, сообщает издание.

13 января премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна продолжит военные действия в Газе против движения ХАМАС до полной победы. Он подчеркнул, что никто не сможет остановить Израиль в этом стремлении.

Затяжной конфликт между Израилем и Палестиной обострился 7 октября, когда группировка ХАМАС нанесла массированный ракетный удар по израильским городам, боевики атаковали жителей нескольких кибуцев, захватив десятки пленных. В ответ Израиль начал ежедневные бомбежки городов Газы с последующей наземной операцией. 24 ноября между сторонами было объявлено гуманитарное перемирие, которое продлилось до 1 декабря. С начала зимы Израиль возобновил военные действия в полную силу.