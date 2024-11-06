Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила введение нового вида административного наказания за пропаганду нацистской атрибутики и символики экстремистских организаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к комиссии источник.

Поправки в ст. 20.3 КоАП предложил внести Минюст. Согласно инициативе, за демонстрацию нацисткой символики будут предусмотрены обязательные работы на срок до 100 часов и конфискация атрибутики. Аналогичные меры введут за изготовление или покупку в целях сбыта или пропаганды запрещенной символики.

По действующему законодательству, за такое правонарушение граждан могут оштрафовать от 1 тыс. до 2 тыс. рублей или подвергнуть их административному аресту до 15 суток. Должностным лицам грозит штраф от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, а юрлицам — от 10 тыс. до 50 тыс. рублей. Во всех случаях предусмотрена конфискация запрещенной атрибутики.

В 2023 году по сравнению с 2019 годом количество правонарушителей, признанных виновными по ст. 20.3 КоАП, увеличилось в два раза — с 2388 до 5163, следует из статистики Судебного департамента при Верховном суде.

«При этом в большинстве случаев (около 90%) назначалось наказание в виде административного штрафа. Вместе с тем доля фактически взысканных и уплаченных добровольно сумм административных штрафов сократилась с 42% в 2019 году до 37% в 2023 году», — отмечают авторы проекта.

По их мнению, нововведение позволит обеспечить дифференциацию административной ответственности и повысить эффективность противодействия соответствующим правонарушениям.

Инициатива позволит разгрузить приставов и сможет обеспечить исполнимость наказания, завил партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов в разговоре с «Ведомостями». В то же время он отметил, что фронт общественных работ найти сложно, поэтому к ним привлекают нечасто.

Адвокат Дмитрий Аграновский считает, что такое наказание рассчитано на «педагогически распущенных граждан». По его словам, правонарушений с демонстрацией нацистской символики стало больше, поскольку на какое-то время ослабло воспитание. Часть молодежи просто перестала понимать «какое это зло, и не видела в этом ничего такого уж совсем общественно опасного», убежден эксперт.

Руководитель уголовной практики Key Consulting Group Владислав Радов, в свою очередь, утверждает, что в аргументации Минюста не ясно, как введение нового наказания связано с неисполнением прежнего. Собеседник «Ведомостей» также не видит связи между числом судебных решений по этой статье и предлагаемой новеллой.