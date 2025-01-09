Президент США Джо Байден ввел режим масштабного бедствия в Калифорнии из-за лесных пожаров, сообщается на сайте Белого дома. По данным ABC News, в результате пожаров погибли не менее пяти человек.

«Люди смогут получить гранты на временное жилье, ремонт домов, низкопроцентные кредиты для покрытия ущерба, не покрываемого страховкой, а также другую поддержку для восстановления своих хозяйств и бизнеса», — сказано в заявлении президента.

Также такой режим предусматривает федеральную поддержку для восстановления хозяйства и бизнеса пострадавших. Ответственным за распределение помощи назначен представитель Агентства по управлению в ЧС (FEMA) Кертис Браун.

Накануне губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение из-за лесных пожаров, приведших к эвакуации нескольких десятков тысяч человек. В зоне возгорания оказались дома знаменитостей и высокопоставленных политиков, включая вице-президента США Камалу Харрис. Голливудские звезды делятся видео пожаров и рассказывают помощи спасательным службам.

Первые сообщения о лесных пожарах в Лос-Анджелесе появились днем 7 января. Огнем изначально был охвачен прибрежный престижный район Пасифик-Палисейдс, расположенный между Санта-Моникой и Малибу. Позднее пожар вспыхнул возле Итон-Каньона и в Херсте, недалеко от Сан-Фернандо.

В Пасифик-Палисейдс, где проживают голливудские звезды, площадь возгорания составила 1 173 гектара. CNN отмечает, что огонь распространяется быстро и разрушает около пяти футбольных полей в минуту. В Палисейдс под угрозой оказались более 10 тыс. домохозяйств и около 13 тыс. строений, пишет New York Times.

TMZ, ссылаясь на свои источники, сообщил, что в Малибу полностью сгорел дом телеведущей, актрисы и модели Пэрис Хилтон. По данным портала, огонь уничтожил все находившееся в доме имущество.