В округе Йоло (Калифорния) произошел мощный взрыв на складе фейерверков, после чего там начался пожар. Об этом 1 июля сообщил офис шерифа округа на своей странице в Facebook*.

Офис шерифа отмечает, что инцидент произошел утром 1 июля. Возгорание продолжалось на протяжении всего дня. Последнее подтверждение этому правоохранители давали в 22:25 по местному времени (2 июля в 8:25 по мск).

Вокруг склада действует зона эвакуации протяженностью примерно в 1,6 км. После того, как пожар будет устранен, на место приедут взрывотехники — они оценят ситуацию и обезопасят территорию. В настоящее время причина произошедшего неизвестна.

Местным жителям рекомендуют не посещать район происшествия на протяжении нескольких дней, чтобы пожарные и сотрудники правоохранительных органов могли выполнять свою работу.

В конце июня около московской гостиницы прогремел взрыв и начался пожар. Пресс-служба столичного МЧС сообщила, что возгорание произошло в металлическом контейнере размерами 4х2. Источник в оперативных службах уточнил РИА Новости, что взорвался котел с дизельным топливом в одноэтажном здании котельной.

Сведений о пострадавших не поступало. Перовская межрайонная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств пожара.

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