В Калининградской области арестовали шесть участников организованной преступной группы (ОПГ), которые вымогали деньги и имущество у участников военной операции на Украине. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на региональное управление ФСБ.

В группировку входили жители Калининградской области 1972-1999 годов рождения, включая сотрудника Адвокатской палаты Калининградской области. По версии следствия, они применяли насилие и незаконно удерживали участников СВО.

У обвиняемых изъяли цифровые устройства, предметы и документы, которые подтверждают нарушение закона и свидетельствуют о причастности фигурантов к «незаконному обороту компьютерной информации из корыстной заинтересованности, организации заказных поджогов имущества и иных преступлений против личности».

Правоохранители устанавливают все детали произошедшего. Против шести участников ОПГ возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 163 УК (вымогательство). Им грозит лишение свободы сроком до семи лет.

Ранее 23 человека арестовали по уголовному делу об обмане участников военной операции таксистами аэропорта Шереметьево в Москве. Среди них — пятеро полицейских патрульно-постовой службы МВД России.

Следствие установило, что в зоне прилета к военнослужащим подходили таксисты, предлагавшие поездку по обычной цене, однако во время поездки стоимость увеличивалась в разы. В некоторых случаях жертвы теряли бдительность после угощения алкоголем. Как утверждает «Газета.ру», один из участников СВО таким образом потерял 615 тыс. рублей.

По данным ТАСС, жертв таксистам помогали находить два сотрудника патрульно-постовой службы в Шереметьево. Оперуполномоченный аэропорта также отказывался возбуждать уголовные дела по жалобам потерпевших.

Позднее против фигурантов были возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК (кража) и ст. 159 УК (мошенничество), также их обвиняют по ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).