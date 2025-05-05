Супругу бывшего президента Казахстана Сару Назарбаеву госпитализировали с тяжелым заболеванием. Об этом пишет Orda.kz со ссылкой на источники.

Изначально сообщения о тяжелой болезни жены Нурсултана Назарбаева появились в анонимных телеграм-каналах утром 5 мая, однако позднее глава Ассоциации выпускников детских домов, основанного Сарой Назарбаевой, Рафаэль Гасанов подтвердил это в соцсетях.

«Сегодня она в болезни. И это тяжело. Но ведь никто из нас не застрахован. Ни от возраста, ни от боли, ни от болезни. Это может случиться с каждым — в любой момент», — написал он.

В разговоре с Orda.kz Гасанов заявил, что не знает, о какой болезни идет речь, и предположил, что это «возрастное».

«Мы созвонились с людьми, которые находятся рядом, и передали пожелания скорейшего выздоровления, попросили, чтобы их обязательно донесли до нее. Она ведь хорошо нас всех знает», — добавил он.

По словам анонимных источников, Сару Назарбаеву доставили в алматинский госпиталь медицинского центра управления делами президента, также известном как «Совминка». Отмечается, что в настоящий момент рядом с ней находятся близкие родственники.

Саре Назарбаевой 84 года. В брак с Нурсултаном Назарбаевым, который был президентом Казахстана с 1991 по 2019 год, она вступила в 1962 году. В 2023 году Нурсултан Назарбаев опубликовал книгу воспоминаний «Моя жизнь», в которой, среди прочего, признал наличие второй семьи. Бывший президент отметил, что его жена с пониманием отнеслась к его чувствам и поступкам после того, как он «повинился» и «рассказал все как есть».

В конце 2024 года появились публикации о смерти супруги Нурсултана Назарбаева, однако его пресс-секретарь опроверг эту информацию.

В начале 2025 года действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял поправки в законодательство, в соответствии с которыми информация о состоянии здоровья, а также личной жизни бывших президентов и членов их семьи относится к государственной тайне.