Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О территориальной обороне» (ТРО). Документ направлен на формирование «эффективной системы теробороны, повышение мобилизационной готовности и обеспечение безопасности населения в чрезвычайных ситуациях», пояснили в Минобороны республики.

В ведомстве добавили, что закон поможет снизить нагрузку на вооруженные силы страны.

«Казахстан занимает девятое место по площади в мире, при этом его население составляет более 20 млн человек. Таким образом территориальная оборона в случае возникновения чрезвычайной ситуации позволит эффективно решать задачи, не требуя при этом больших экономических затрат», — подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что силы территориальной обороны входят в «базовый комплекс безопасности», имеющийся в большинстве развитых государств. В качестве примера ведомство привело Россию, Беларусь, Австрию и страны НАТО — Бельгию, Данию, Италию, Нидерланды, Норвегию, Швецию и Финляндию.

Согласно закону, силы теробороны включают в себя силы и средства правоохранительных органов и армии — кроме сил особого назначения Службы госохраны, — а также территориальные войска, спецформирования и формирования самообороны.

Силы теробороны должны будут заниматься:

охраной и обороной населенных пунктов, объектов военного и государственного значения;

обеспечивать режим военного положения на всей территории Казахстана или в отдельных местностях;

участвовать в боевых действиях, в том числе в «пограничном пространстве» Казахстана;

бороться «с десантными и диверсионно-разведывательными силами противника и террористическими группами»;

вести вооруженную борьбу в случае «временного захвата (оккупации) противником территории» страны.

В пресс-службе президента Казахстана отметили, что закон о теробороне устанавливает организационно-правовые основы госполитики в сфере ТРО, регламентирует вопросы материального обеспечения сил теробороны, регулирует безопасность населения во время чрезвычайных ситуаций.

Нижняя палата казахского парламента (мажилис) приняла проект закона «О территориальной обороне» в апреле 2024 года. По данным RTVI, в консультативном приложении к законопроекту отмечалось, что «с учетом военного конфликта на Украине», документ может быть расценен как подготовка «государства к военным действиям».

В тексте документа, с которым ознакомился RTVI, говорилось, что восемь из 20 бригад теробороны будут развернуты на границе с Россией. В тексте закона, подписанного Токаевым, таких данных нет. Один из пунктов гласит, что разработкой плана теробороны Казахстана будет заниматься Генштаб ВС республики.

В Минобороны Казахстана ранее подчеркнули, что закон не имеет антироссийской направленности.

«Россия является стратегическим партнером Казахстана, с которым поддерживаются добрососедские и союзнические отношения в рамках ОДКБ, СНГ, ШОС и Евразийского экономического союза. Таким образом, утверждения о якобы антироссийской направленности проекта Закона „О территориальной обороне“ Республики Казахстан не соответствуют действительности и искажают суть происходящих процессов», — заявили в ведомстве.

Против других стран принятие закона также не направлено, поэтому оно «не должно восприниматься как отражение угрозы с определенного направления», отметили в Минобороны Казахстана.