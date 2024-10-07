В международных аэропортах Казахстана вводится бесконтактное измерение температуры у всех прибывающих пассажиров, чтобы не допустить завоза и распространения вируса Марбург. Об этом сообщила главный государственный санитарный врач Казахстана Сархат Бейсенова, слова которой приводит пресс-служба Минздрава республики.

Ведомство усиливает контроль за эпидемиологической ситуацией в связи с предупреждением Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке вируса Марбург.

«В целях недопущения завоза и распространения заболевания в республику в международных аэропортах осуществляется санитарно-карантинный контроль на государственной границе, где проводится бесконтактная термометрия всех прибывающих пассажиров», — заявила Бейсенова.

Очагами лихорадки Марбург являются страны Южной, Западной и Центральной Африки: ЮАР, Габон, Судан, Конго, Либерия, Гвинея, Зимбабве и Кения, перечислили в Минздраве Казахстана.

С учетом «высокой миграции населения», ведомство рекомендовало казахстанцам при посещении африканских стран избегать контактов с инфицированными; остерегаться обитающих в джунглях диких животных; не есть плохо прожаренное мясо местных животных; не посещать пещеры и рудники, где обитают носители вируса ― египетские летучие мыши; соблюдать гигиену.

ВОЗ в конце сентября сообщила о вспышке вируса Марбург в Руанде. К началу октября там умерли не менее 12 человек. В Руанде в ближайшее время начнутся клинические испытания вакцины против заболевания. Республика получила 700 доз препарата, который введут в первую очередь работникам здравоохранения и людям, контактировавшим с зараженными.

Летальность вируса Марбург достигает 88%. Он передается людям от летучих мышей, а между людьми — через поврежденную кожу, слизистые оболочки, с кровью, выделениями, через загрязненные поверхности и материалы.

ВОЗ оценила риск вспышки лихорадки Марбург как «очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне».

В России случаев заражения вирусом Марбург не зафиксировано. Роспотребнадзор начал отслеживать изменения эпидемиологической ситуации, связанной со вспышкой заболевания. Руководитель ведомства Анна Попова допустила вероятность завоза вируса в Россию, однако заявила, что его распространения в стране «гарантированно не произойдет».