В Казани 27-летняя мать зарезала пятилетнего сына. Следователи возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК («Убийство малолетнего»). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Республике Татарстан.

«По версии следствия, 4 апреля 2025 года, в одной из квартир дома № 8А по улице Фучика города Казань было обнаружено тело 5-летнего мальчика. Установлено, что смертельные ранения ребенку причинила его 27-летняя мать, нанеся ему колюще-режущим предметом множественные ранения тела в районе жизненно-важных органов, находясь при этом в неадекватном состоянии», — говорится в сообщении.

В пресс-службе СК добавили, что подозреваемую задержали. Следователи выясняют все обстоятельства происшествия. Женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

В региональной прокуратуре отметили, что контролируют расследование уголовного дела об убийстве ребенка.

Как пишет телеграм-канал «112», для убийства сына женщина использовала ножницы. Полицию на место она вызвала самостоятельно. При этом, по данным канала, женщина находилась в «неадекватном состоянии».

«Скорее всего, именно помутнение рассудка и стало причиной жестокой расправы», — пишет «112».

Издание «Татар-информ» со ссылкой на правоохранителей пишет, что женщина также нанесла легкие ранения себе. «Не исключено, что, убив сына, она хотела свести счеты с жизнью», — говорится в публикации.

Детский омбудсмен в Республике Татарстан Ирина Волынец рассказала «Газете.Ru», что семья на учете не состояла. По ее словам, сейчас выясняется, есть ли в семье другие дети и где в момент трагедии находился отец ребенка.

Утром 4 апреля в подвале жилого дома в Ульяновской области обнаружили тело 14-летней девочки со следами насильственной смерти. Тело нашла мать несовершеннолетней. Правоохранители выясняют все обстоятельства и устанавливают личности и местонахождение подозреваемых в убийстве ребенка.