Временные ограничения для обеспечения безопасности ввели на работу аэропорта Казани, сообщает пресс-служба Росавиации. Он не принимает и не отправляет авиарейсы.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сказано в публикации Росавиации.

До этого в Казани была объявлена угроза атаки беспилотников, заявили в пресс-службе мэрии города.

«МЧС предупредил горожан об опасности атаки БПЛА. Жителей просят не паниковать и по возможности не подходить к окнам», — говорилось в сообщении пресс-службы мэрии города.

Baza пишет, что местные жители сообщают о взрывы в нескольких районах города.

По данным SHOT, на одном из заводов слышна сирена воздушной опасности. Также телеграм-канал пишет, что самолет Red Wings рейсом из Ташкента в Казань «кружит в 80 километрах от места прибытия из-за плана «Ковер» в области».

Позже в Росавиации сообщили об ограничении работы аэропорта Нижнекамска.

В прошлый раз работа аэропорта Казани ограничивалась 14 января. Тогда территория Татарстана подверглась атаке беспилотников. Из-за ограничений в казанском аэропорту было задержано 12 рейсов.

В ночь на 14 января в Энгельсе и Саратове были повреждены промпредприятия, а в Казани загорелась газовая цистерна.